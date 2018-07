Cotação da Ibersol ajusta amanhã para reflectir atribuição de novas acções  

Quem mantiver as acções da Ibersol até ao fecho da sessão de hoje, receberá uma nova por cada cinco detidas. A cotação ajusta para reflectir este aumento de capital.

As acções da Ibersol negoceiam esta terça-feira, 17 de Julho, pela última vez com direito a participar no aumento de capital por incorporação de reservas que a companhia de restauração está a implementar.

A Ibersol está a realizar um aumento de capital de 30 para 36 milhões de euros, mediante a emissão de 6.000.000 de novas acções.