O regulador dos mercados financeiros publicou hoje um conjunto de informação dirigida aos investidores, a propósito da pandemia da covid-19 e o impacto económico, alguma da qual com recomendações que já tinha divulgado, como a cautela que as empresas devem ter na distribuição de dividendos.

Quanto ao comportamento dos investidores neste momento de incerteza e volatilidade dos mercados financeiros, nomeadamente mercados de ações, a CMVM recomenda que os investidores "evitem reavaliar os seus investimentos constantemente e tomar decisões impulsivas", que podem revelar-se negativas.



"Sem precipitações, deve avaliar e acompanhar os seus investimentos, nomeadamente tomando decisões adequadas aos seus objetivos de investimento e propensão ao risco. Esta avaliação deve ser ponderada, de forma a evitar decisões irracionais e precipitadas e que não sejam consentâneas com os seus objetivos de investimento de longo prazo", lê-se na informação divulgada no 'site' da CMVM.



O regulador dá mesmo vários exemplos de comportamentos dos investidores em contextos de turbulência nos mercados, de modo a alertar para decisões que podem ter impactos negativos.



Recomenda ainda aos investidores para estarem vigilantes face a fraudes, que são comuns, sobretudo por via digital.



A CMVM identifica fraudes associadas a "boas causas" (em que o investimento é solicitado com o argumento de uma boa causa e promessa de elevados retornos), fraudes associadas à incerteza e volatilidade nos mercados (com propostas para transferência de investimentos para outros com promessa de retornos mais elevados, sem referir riscos) e fraudes associadas a transferência de ativos (envio de 'emails' ou mensagens por telefone indicando que o fundo ou intermediário financeiro em que o investidor tem os investimentos está em crise, sugerindo a transferência dos investimentos).



A CMVM pede aos investidores para serem céticos e analisarem cuidadosamente quaisquer anúncios ou propostas, não abrirem 'emails' ou 'links' com remetente que não conhecem ou para verificarem se as entidades que as fazem estão registadas no 'site' da CMVM.

