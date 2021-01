Covid-19 marca “boom” nas obrigações sociais

A resposta à crise da covid-19 está a mudar o panorama das obrigações sustentáveis. Enquanto nos últimos anos, o foco da dívida com objetivos ESG (critérios ambientais, sociais e de governo das sociedades) recaía sobre o verde, a necessidade de direcionar as políticas para questões sociais associadas à pandemia provocou um verdadeiro “boom” na emissão de obrigações com este fim.

