Covid-19 varreu mercados para semana negra e Stoxx600 para maior queda em quatro anos

Terminou da pior maneira aquela que foi a semana mais negra para os mercados em quatro anos. Nesta sexta-feira as principais bolsas europeias acentuaram as perdas registadas nos últimos dias e o Stoxx600 apresentou a maior desvalorização em quase quatro anos. Brent teve pior semana desde 2008 e nem o “seguro” ouro escapou à onda vermelha que varreu os mercados.

Os mercados em números

PSI-20 recuou 3,76% para 4.765,73 pontos

Stoxx 600 perdeu 3,54% para 375,65 pontos

S&P500 cai 1,50% para 2.934,07 pontos

Juros da dívida portuguesa a dez anos aliviam 2,7 pontos base para 0,332%

Euro deprecia 0,35% para 1,0962 dólares

Petróleo em Londres cai 3,56% para 50,32 dólares por barril

Stoxx600 com semana mais negra desde 2008

As principais bolsas europeias transacionaram em terreno negativo pelo segundo dia consecutivo na sessão desta sexta-feira, 28 de fevereiro, dia que contribuiu para que a generalidade dos índices do velho continente fechassem a semana com o pior saldo semanal desde a crise financeira.

O índice de referência Stoxx600 perdeu 3,54% para 375,65 pontos, para uma desvalorização de 12,25% na semana, o pior desempenho semanal desde outubro de 2008. O Stoxx600 tocou em mínimos de agosto durante uma sessão em que todos os setores penalizaram mas em que uma vez mais foi o turístico a registar uma queda mais expressiva.

Em linha com as principais congéneres, o PSI-20 recuou 3,76% para 4.765,73 pontos para mínimos de agosto naquela que foi a maior queda diária desde o dia seguinte ao referendo do Brexit.

De acordo com contas da Bloomberg feitas ainda durante a negociação bolsista na Europa e nos Estados Unidos, o medo relativamente ao surto do coronavírus tirou 5 biliões de dólares aos mercados na semana, uma das piores desde a crise financeira internacional de 2008.

O número crescente de novos casos por infeção do Covid-19, que cresce agora mais rapidamente fora da China do que dentro das fronteiras chinesas, agravou o medo quanto à possibilidade de o coronavírus assumir proporções de pandemia global, possibilidade admitida pela Organização Mundial do Comércio (OMS), cenário que iria prejudicar ainda mais uma economia mundial já em abrandamento. Há cerca de mil pessoas de quarentena na Alemanha e foi detetado o primeiro infetado na Nigéria, o país mais populoso do continente africano. Entretanto a OMS passou o nível alerta para "muito elevado".



O "sell-off" de títulos bolsistas acentuou-se esta sexta-feira já depois de uma fonte oficial da Casa Branca ter admitido que o vírus chinês poderá levar ao encerramento de escolas e empresas, agravando assim o medo dos investidores quanto ao impacto e consequências do novo vírus da pneumonia.





Juros das dívidas quase "imunes" ao coronavírus

Sendo certo que o Covid-19 poderá impactar negativamente as economias da Zona Euro, as obrigações de dívida da generalidade dos países que integram o espaço da moeda única estão a beneficiar da fuga dos investidores em relação a ativos considerados mais suscetíveis às repercussões do coronavírus.

É o caso da taxa de juro associada aos títulos soberanos de Portugal a 10 anos, que recua 2,7 pontos base para 0,332% e também da "yield" das obrigações alemãs no mesmo prazo que alivia 7,9 pontos base para -0,626%, estando assim em mínimos de setembro último.

Em sentido inverso seguem os juros da dívida italiana a 10 anos, que sobem 2,6 pontos base para 1,096% na sexta subida seguida. Itália é o país europeu mais afetado pelo coronavírus e somam-se os alertas para a possibilidade de a economia transalpina prosseguir no primeiro trimestre a estagnação já verificada nos últimos três meses de 2019.