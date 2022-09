Crédito à habitação abranda pela primeira vez desde 2020

Os empréstimos à habitação registaram a primeira desaceleração em quase dois anos. Em agosto de 2022, o montante total de empréstimos para habitação fixou-se em 99,7 mil milhões de euros, mais 200 milhões de euros do que no final de julho, revela o relatório divulgado esta terça-feira pelo Banco de Portugal.

Esta evolução representa um crescimento de 4,6% em relação a agosto de 2021, sendo, no entanto, a primeira vez desde outubro de 2020 que estes empréstimos registaram um abrandamento.

A redução ocorreu principalmente nos depósitos à ordem e está em linha com a evolução habitual no mês agosto", explica a instituição.











uma desaceleração pelo quinto mês consecutivo", aponta o Banco de Portugal.

No caso dos empréstimos ao consumo, estes totalizavam 20,5 mil milhões de euros, mais 200 milhões do que em julho, uma subida de 5,9% relativamente a agosto de 2021.No caso dos créditos concedidos pelos bancos a empresas, o "stock" total foi de 76,4 mil milhões de euros, um crescimento de 1,5% relativamente ao mesmo período do ano passado, uma desaceleração face ao mês passado em que este valor foi de 1,6%.O abrandamento foi mais expressivo "nas pequenas e médias empresas e nas empresas dos setores das indústrias transformadoras e do alojamento e restauração", refere o Banco de Portugal. Contrariamente, "os empréstimos concedidos às grandes empresas e às empresas dos setores do comércio e transportes aceleraram".Quanto aos depósitos das famílias em Portugal, foi registado um declínio, depois de um valor recorde em julho. Em agosto, o montante parado nos bancos totalizou 181,4 mil milhões de euros, uma redução de 1,3 mil milhões face ao mês passado, mas ainda cresceram 6,8% em relação a agosto de 2021.No caso das empresas os depósitos foram de 64,8 mil milhões de euros, um aumento em 1,5 mil milhões ao valor verificado em julho e uma subida de 9,9% relativamente a agosto de 2021, "