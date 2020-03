Crédito à habitação vive melhor arranque de ano desde 2008

Os bancos emprestaram perto de mil milhões de euros em crédito para a compra de casa no arranque do ano.

O ritmo de concessão de novo crédito para a compra de casa mantém-se em níveis elevados, com as instituições bancárias a financiarem perto de mil milhões de euros para a aquisição de habitação, no primeiro mês do ano. Trata-se do melhor arranque de ano desde 2008.





As novas operações de crédito à habitação atingiram, em janeiro, os 977 milhões de euros, de acordo com os dados divulgados esta manhã pelo Banco de Portugal. Desde a crise financeira que não era emprestado um montante tão elevado no primeiro mês do ano e compara com os 634 milhões de euros financiados no período homólogo de 2019. Ainda assim, o montante emprestado é inferior aos 1113 milhões financiados para a casa no final de 2019.