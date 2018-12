Crédito à habitação volta a aumentar após três meses de quedas

Os bancos voltaram a emprestar mais dinheiro para a compra de casa em Outubro. De acordo com os dados do Banco de Portugal, as novas operações voltaram a superar os 800 milhões de euros.

Pela primeira vez deste que entraram em vigor as recomendações do Banco de Portugal, em Julho, as novas operações de crédito à habitação aumentaram. Em Outubro, os bancos emprestaram 811 milhões de euros, o que representa um ligeiro crescimento face aos 790 milhões de euros concedidos um mês antes. Também as novas operações de crédito ao consumo aumentaram.

Outubro trouxe mais dinheiro emprestado às famílias, tanto à habitação como ao consumo, depois das quedas registadas nos três meses anteriores. Estas descidas coincidiram com a entrada vigor das recomendações do Banco de Portugal. Trata-se de uma medida macroprudencial que recomenda aos bancos que apliquem limites na concessão de crédito (limites de prazo, taxa de esforço e do rácio entre o valor do imóvel e o empréstimo).





Para a compra de casa, foram emprestados 811 milhões de euros, que é o valor mais elevado desde Julho. Em Setembro, tinham sido concedidos 790 milhões de euros. No acumulado dos primeiros dez meses do ano, as novas operações de crédito à habitação ascenderam a 8.104 milhões de euros, o valor mais elevado desde 2010. Face ao mesmo período do ano passado, o montante concedido aumentou 21,7%.





No que diz respeito ao crédito ao consumo, foram emprestados 397 milhões de euros, em Outubro, o que supera os 353 milhões de euros concedidos um mês antes. No acumulado do ano, as novas operações totalizam 3.882 milhões de euros, mais 14% do que no período homólogo.