Crédito ao consumo afunda 65% para mínimos

O confinamento de grande parte da população portuguesa provocou um tombo no crédito ao consumo, que atingiu o volume mais baixo desde que o Banco de Portugal começou a recolher os dados em 2013.





De acordo com o banco central, o crédito ao consumo concedido às famílias em abril recuou 64% para 203 milhões de euros. O valor representa uma queda de 65% face ao mesmo mês do ano passado e é também inferior a metade do registado em março, mês em que o crédito ao consumo atingiu 551 milhões de euros apesar do país ter entrado em Estado de Emergência.