Crédito ao consumo recupera para máximos de Maio

Depois de ter contraído para mínimos de um ano em Setembro, o crédito ao consumo voltou a acelerar em Outubro. As novas operações ascenderam a 638,9 milhões de euros, o valor mais elevado desde Maio deste ano, segundo os dados divulgados esta segunda-feira, 17 de Dezembro, pelo Banco de Portugal.





As novas operações de crédito ao consumo voltam, assim, a aumentar. Face aos 556 milhões de euros financiados em Setembro, a subida é de cerca de 15%, num mês em que o crédito aumentou em praticamente todos os segmentos, revelam os números divulgados pelo Banco de Portugal.





No segmento do crédito automóvel, as novas operações totalizaram 262,4 milhões de euros, em Outubro, o que representa um crescimento de 16,3% face a Setembro. Na modalidade com reserva de propriedade e outros para a compra de carros usados, a mais expressiva no financiamento para a compra de carro, foram financiados 163,8 milhões de euros em novos créditos.