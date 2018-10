Crédito para comprar carro atingiu em Agosto segundo valor mais alto de sempre

Pedro Noel da Luz

Os portugueses continuam a aumentar o recurso ao crédito ao consumo, tendo o volume contratado superado os 600 milhões de euros no mês de Agosto, o que representa um aumento face ao mesmo mês do ano passado e Julho deste ano.



Segundo os dados revelados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal, o crédito ao consumo atingiu 602,9 milhões de euros em Agosto, o que traduz um aumento homólogo de 6,7%, e de 1,3% contra Julho deste ano.



Continua a ser a o crédito para compra de automóvel (novos e usados) que está a impulsionar o recurso a esta modalidade de crédito por parte dos portugueses.









O crédito para compra de automóvel atingiu 284 milhões de euros em Agosto (crescimento de 14,9%), o que de acordo com os cálculos do Negócios representa o segundo valor mensal mais elevado de sempre e muito perto do recorde de 289 milhões de euros fixado em Maio deste ano.



As vendas de automóveis aceleraram nos últimos meses devido à adopção do novo regime de emissões, que fez antecipar as compras de veículos antes do previsto agravamento dos preços.

As vendas totais de automóveis novos no mercado português aumentaram 25,4% em Agosto face a igual mês do ano passado, ascendendo a 18.621 unidades, indicou a Associação Automóvel de Portugal (ACAP) em Setembro.



O mercado de automóveis usados também mostrou um forte dinamismo, uma vez que o crédito para compra destes veículos disparou 15,2% (na modalidade com reserva de propriedade e outros) e 32,8% modalidade locação financeira ou ALD).



O crédito para compra de automóvel representa assim perto de metade do financiamento ao consumo que foi concedido em Agosto. As restantes modalidades registaram ganhos bem menos expressivos, tendo-se verificado mesmo uma descida 14,2%, para 80 milhões de euros, nos cartões de crédito e descoberto.

No crédito pessoal (educação, saúde e outros fins) o montante de financiamento aumentou 6,4% para 238 milhões de euros.

A concessão de crédito tem aumentado de uma forma generalizada em Portugal, com particular destaque para o consumo e a habitação.



Se na habitação os novos créditos estão ainda abaixo do pico atingido em 2007 (os bancos emprestaram 6.503 milhões de euros para a compra de casa, nos primeiros oito meses do ano), no consumo o nível já é superior. As novas operações no crédito ao consumo ascenderam a 3.132 milhões de euros, entre Janeiro e Agosto de 2018, um valor acima dos 2.435 milhões de euros emprestados no mesmo período de 2007.



