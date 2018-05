Crédito da casa atinge máximos de Julho de 2010

O crédito à habitação não pára de aumentar. Em Março, foram emprestados 876 milhões de euros, revelam os dados do Banco de Portugal divulgados esta quarta-feira. Trata-se do valor mais elevado desde Julho de 2010 quando foram concedidos 975 milhões de euros. No acumulado do trimestre, foram concedidos 2.186 milhões de euros. Trata-se do melhor arranque de ano desde 2010.



A torneira do crédito para a compra de casa continua a "jorrar". O arranque de 2018 marca o prolongamento da tendência de crescimento dos empréstimos à habitação. Em Março, as novas operações dispararam e atingiram mesmo o valor mais elevado desde Junho de 2010, ao ascenderem a 876 milhões de euros.



O valor acumulado do crédito concedido, desde o início do ano, ascende a 2.186 milhões de euros, o que significa o melhor primeiro trimestre desde 2010. Pelo quarto trimestre consecutivo, as novas operações de crédito para a compra de casa superaram os dois mil milhões de euros.



O montante emprestado para a compra de casa representou, aliás, 60% de todo o dinheiro concedido a particulares, em Março: 1.472 milhões de euros, um máximo de Março de 2012.



Tal como o crédito à habitação, o crédito ao consumo também aumentou em Março. Foram concedidos 423 milhões de euros, o valor mais elevado desde Junho de 2006, quando foram emprestados 437 milhões de euros. No acumulado do ano, o novo crédito ao consumo ascendeu a 1.123 milhões de euros.



Já o crédito para outros fins ascendeu a 173 milhões de euros, o valor mais elevado desde o passado mês de Dezembro. Nos primeiros três meses do ano, foram emprestados 457 milhões de euros.



Março foi também um mês de boas notícias no que diz respeito ao crédito às empresas. Foram concedidos 2,589 milhões de euros, superando os 1.935 milhões de euros emprestados um mês antes. Nos primeiros três meses do ano, as empresas captaram 7.472 milhões de euros junto da banca.



Em Março, o valor concedido aumentou tanto nas grandes como nas pequenas e médias empresas. As operações até um milhão de euros ascenderam a 1.502 milhões de euros, enquanto as operações acima de um milhão de euros totalizaram 1.087 milhões de euros.

(Notícia actualizada às 11:30)