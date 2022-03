Crédito da casa com melhor arranque do ano desde 2008

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Os bancos portugueses financiaram 1.187 milhões de euros para a compra de casa no primeiro mês do ano, segundo dados do Banco de Portugal. Apesar do travão face aos 10 meses anteriores, trata-se do melhor arranque de ano desde 2008.O sentimento de incerteza que tem dominado o começo de 2022 parece não estar a ter reflexo no financiamento para a compra de casa. Apesar de as novas operações de crédito terem caído para o valor ...