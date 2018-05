Crise em Itália afunda bolsas europeias com investidores a fugirem do risco

A crise política em Itália está a ter um forte impacto na negociação bolsista desta terça-feira, com os índices europeus todos no vermelho e a volatilidade em forte alta, com os investidores a fugirem dos activos de maior risco devido ao regresso dos receios com o colapso do euro.

O Stoxx 600 desce 1,78% para 382,89 pontos, sofrendo a maior queda em 12 meses. Entre os índices nacionais o italiano é o mais castigado, com uma queda de 3,32% para 21.203,52 pontos, tendo já negociado em mínimos de nove meses. Em três semanas o índice italiano afunda 13%.

A bolsa portuguesa segue de perto este desempenho negativo, com o PSI-20 a afundar 2,69% para 5.364,93 pontos. O índice português está a cair pela quinta sessão consecutiva, período em que acumulou uma queda de 7,3%.

"A falta de uma solução óbvia para este impasse [em Itália] é perturbador, especialmente tendo em conta a dimensão da economia italiana e o stock de dívida do país", refere o Morgan Stanley numa nota enviada ontem a clientes, onde alertava que o mercado não estava a reflectir devidamente o problema em Itália.

A descida das acções é generalizada na Europa, com todos os índices nacionais a caírem mais de 1%, com o sector financeiro a comandar as perdas. O índice Stoxx para a banca europeia afunda 3,42%, com todos os 48 membros em terreno negativo. O BCP é o mais penalizado, com as acções do banco português a afundarem 7,49%. Seguem-se os bancos espanhóis e italianos com quedas acima de 5%.

"Os bancos com menor exposição a dívida soberana, níveis mais reduzidos de crédito malparado [NPL] e rendibilidade mais elevada parecem os mais defensivos neste ambiente", referem os analistas do Citigroup, que colocam no pólo oposto os "bancos de média capitalização, que são mais vulneráveis devido à exposição à divida soberana, NPL mais elevados e rendibilidade mais baixa".

Volatilidade dispara. Investidores fogem do risco

Num dia em que até nem foram divulgadas notícias relevantes sobre Itália, os investidores estão claramente a fugir dos activos de maior risco. Os juros da dívida italiana estão a disparar em todos os prazos, tendo atingido máximos de quatro anos acima dos 3%.

Nas maturidades mais curtas as subidas são ainda mais acentuadas (excedem os 100 pontos base nos prazos abaixo de 5 anos), reflectindo os receios do mercado com a possibilidade de os partidos populistas de Itália ganharem força nas próximas eleições e provoquem a saída de Itália da Zona Euro (onde são a terceira maior economia).

Como habitual nestas alturas de turbulência, os investidores estão a refugiar-se na dívida alemã (juros das obrigações a 10 anos caem mais de 10 pontos base para 0,21%). O dólar também beneficia, estando o euro a renovar mínimos de 10 meses abaixo dos 1,16 dólares.

O JPMorgan está a aconselhar os clientes a saírem das acções italianas e refugiarem-se na bolsa alemã.

Outro indicador do nervosismo dos investidores está na evolução do índice que mede a volatilidade. O VStoxx, a versão europeia do norte-americano VIX, conhecido por índice do medo, atingiu esta manhã o nível mais elevado do último ano.





"O que o mercado vai tentar perceber é se os partidos do governo irão aprovar esta nomeação, levando as yields italianas a estabilizar e os mercados a recuperar, ou se pelo contrário, se não houver consenso, as bolsas europeias serão arrastadas pela possibilidade de eleições antecipadas", Carla Maia Santos, da corretora XTB.