Crise energética, regresso da Evergrande e 3 outras coisas que precisa de saber para começar o dia

Os dados dos pedidos de subsídio de desemprego semanais nos Estados Unidos são conhecidos à quinta-feira e o relatório desta semana deverá manter-se praticamente inalterado, de acordo com as expectivas divulgadas pela Bloomberg. O período temporal em questão inclui o feriado do Columbus Day. Na totalidade do mês, as projeções apontam para uma melhoria em outubro, face a setembro.