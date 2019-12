Em queda está o grupo EDP, com a elétrica a recuar 0,24% para 3,79 euros e a EDP Renováveis a descer 0,2% para 10,16 euros, respetivamente.



Do lado contrário segue a Galp Energia, apreciando 0,27% para 14,74 euros. A condicionar a negociação entre as cotadas nacionais está a maioria das cotadas, com os CTT a destacarem-se, com uma descida de 1,28% para 3,246 euros, depois de ontem ao final do dia se ter sabido que a Blackrock reforçou a sua aposta na queda das ações dos CTT

A bolsa nacional iniciou o dia em queda pela primeira vez em cinco sessões. O PSI-20 recua 0,09% para 5.216,42 pontos, numa altura em que 10 cotadas depreciam, cinco sobem e três seguem estáveis.A bolsa nacional acompanha a tendência que impera entre as congéneres europeias, numa altura em que os índices estão a aliviar de máximos e em que há um novo desconforto em relação ao Reino Unido e ao fim da sua relação com a União Europeia. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já deixou claro que não quer que o período de transição do Brexit se prolongue e se restrinja aos 11 meses definidos.