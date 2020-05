CTT e EDP Renováveis puxam PSI-20 para o verde

Por cá, os CTT e a EDP Renováveis destacam-se no verde com uma subida e 1,46% para os 2,09 euros e de 1,40% para os 11,62 euros, respetivamente.

A operadora de correios nacional segue a somar numa altura que se prepara para aumentar os preços, já a partir da próxima semana, 1 de junho. As alterações no tarifário correspondem a "uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas de 1,41%", referiu a empresa num comunicado emitido após o fecho da sessão de sexta-feira. Incluindo os preços dos serviços reservados (serviços de citações e notificações postais) e do correio em quantidade, a atualização corresponde a uma subida média anual de 1,76% nos preços.

Também já depois do fecho da última sessão, a Bloomberg noticiou que a EDP Renováveis está a negociar a venda de ativos em Portugal e Espanha, operações que poderão render ao "braço verde" da elétrica portuguesa mais de 500 milhões de euros. A agência noticiosa adianta que a First State Investments e o JPMorgan estão entre os interessados.Ainda sólidos no verde estão os pesos pesados BCP e Galp, que avançam, respetivamente, 0,88% para os 9,15 cêntimos e 0,86% para os 10,54 euros. A petrolífera ganha de mãos dadas com o petróleo, que segue a valorizar 0,51% para os 35,31 dólares em Londres e mais de 1% em Nova Iorque, refletindo as esperanças de que a diminuição da produção (dado pelos cortes entre os maiores exportadores e nos Estados Unidos) aliada a um recente aumento da procura (espoletado pela reabertura das economias) sejam suficientes para uma recuperação sustentada das cotações.(Notícia atualizada às 07:18)