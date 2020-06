CTT e grupo EDP emprestam força à bolsa nacional

Por outro lado, depois do Banco Mundial, hoje é a vez de a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgar o seu novo "outlook" para a economia mundial, com novas previsões.





A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a avançar 0,47% para os 4.544,46 pontos. A contribuir para este desempenho contam-se 13 cotadas no verde, contrariadas apenas por quatro no vermelho.O sentimento nas bolsas europeias treme numa altura em que os investidores adoptam uma postura de maior cautela, abrandando o recente rally. A marcar o dia dos mercados está a reunião da Reserva Federal Americana, após a qual se espera que o presidente, Jerome Powell, discurse sobre os pacotes de estímulos mas não avance com quaisquer cortes na taxa diretora.Por cá, os CTT e o grupo EDP destacam-se nos ganhos. Os CTT lideram o lado das subidas, ao avançarem 1,57% para os 2,26 euros e, mais abaixo, as pesadas EDP Renováveis e EDP somam, respetivamente, 0,83% para os 12,16 euros e 0,50% para os 4,22 euros.

As energéticas do grupo EDP voltam a posicionar-se em terreno positivo, depois de terem sido abaladas nas últimas sessões pelos desenvolvimentos no caso EDP, que põem em causa a continuidade dos CEO destas empresas nas respetivas funções.





A Galp também ganha, embora ligeiramente, uns 0,30% para os 11,57 euros. Esta é a primeira sessão desde que, esta terça-feira, a petrolífera avançou com a sua primeira emissão de obrigações desde 2017, no valor de 500 milhões de euros.