CTT em máximos de quase 3 meses "salvam" PSI-20 das perdas da Europa

A bolsa nacional escapou às perdas na Europa esta quarta-feira, 8 de Agosto, tendo o PSI-20 encerrado a sessão com uma subida ligeira de 0,09% para 5.636,26 pontos. Neste que foi o terceiro dia consecutivo de ganhos na praça portuguesa, seis cotadas fecharam em alta, oito em queda e quatro inalteradas.





À excepção do PSI-20 e do londrino Footsie o dia foi de perdas para os principais índices bolsistas europeus, penalizados pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Depois de a Casa Branca ter confirmado ontem a imposição de tarifas de 25% sobre 16 mil milhões de dólares de importações chinesas, Pequim decidiu responder hoje na mesma moeda e anunciar taxas de 25% sobre um montante equivalente de importações norte-americanas.