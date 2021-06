CTT já gastaram quase 4 milhões na compra de ações para dar a gestores

Os CTT compraram 161.475 ações próprias nas quatro últimas sessões de bolsa no âmbito do programa de recompra de ações que a empresa tem em curso e que visa remunerar gestores e quadros dirigentes.Em comunicado difundido esta terça-feira, a empresa liderada por João Bento detalha que comprou 40 mil ações a 3 de junho, a um preço médio ponderado de 4,2438 euros. No dia seguinte as compras totalizaram 50.401 títulos a 4,273 euros.Já esta semana, a empresa comprou 25 mil ações a um preço médio de 4,29 euros na segunda-feira e hoje adquiriu 46.074 títulos por 4,2639 euros cada, em média.Contas feitas, as compras realizadas nestes quatro dias totalizam 688.820,4 euros.Os CTT detêm agora 951.847 ações próprias, representativas de 0,63% do capital social, tendo gasto 3.973.654,45 euros até ao momento.O programa de compra de ações próprias iniciou-se a 18 de maio e tinha uma duração máxima de seis meses. A administração foi autorizada a comprar até 1,5 milhões de ações, correspondentes a 1% do capital, por um valor máximo de 8,25 milhões de euros.Desta forma, os CTT já executaram 63% do programa e gastaram 48,16% do investimento máximo permitido.