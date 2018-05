CTT passam de queda de 3% a subida de 1% após resultados

Os correios nacionais já alternaram entre uma queda superior a 3% e uma subida superior a 1% no início da sessão desta quinta-feira, isto depois de ontem a cotada ter reportado uma quebra de quase 50% dos lucros nos primeiros três meses do ano.

Está a ser uma manhã agitada para os títulos accionistas dos CTT, que depois de um início de sessão em terreno negativo já inverteram para o verde. Nesta altura as acções dos correios nacionais avançam 0,66% para 3,072 euros, isto depois de já terem chegado a somar 1,11% para 3,086 euros.





Porém, no início da negociação bolsista os títulos dos CTT chegaram a recuar 3,67% para os 2,94 euros, um mínimo de 18 de Abril. Está também a ser uma manhã marcada por grande liquidez dos títulos da empresa liderada por Francisco Lacerda, uma vez que até ao momento já trocaram de mãos mais de 685 mil acções, valor que compara com a média diária dos últimos seis meses de 1,4 milhões.

Este ano tem sido difícil para os CTT que já perderam 13,5% do valor em bolsa para uma capitalização bolsista que se fixa actualmente em 455,1 milhões de euros.

Esta quarta-feira, os correios nacionais apresentaram os resultados relativos ao primeiro trimestre de 2018, tendo reportado um lucro de 5,4 milhões de euros, valor que representa uma queda de 48,2% face ao resultado líquido de 10,3 milhões de euros alcançado em igual período do ano passado.