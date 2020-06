CTT sobe 7% para máximos de mês e meio com recomendação de "comprar"

Os correios nacionais estão a apreciar 7% para negociar em máximos de 20 de abril no dia em que os analistas do JB Capital Markets iniciaram a cobertura da cotada com uma recomendação de "comprar" e um preço alvo de 3 euros.