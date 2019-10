CTT sobem perto de 40% em outubro. Foi a maior valorização mensal de sempre

A apoiar esta subida exponencial estiveram os resultados anunciados. Os CTT fecharam os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 22,9 milhões de euros, o que traduz um aumento de 99%. Este resultado "reflete a melhoria operacional da empresa e o contributo da 321 Crédito", justifica a empresa em comunicado à CMVM



Ainda este mês, o Negócios deu conta que os "hedge funds" estão a reduzir as suas apostas na queda das ações do operador postal. De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Marshall Wace e a GLG Partners reduziram nos dias 21 e 23 de outubro os "shorts" na cotada para 0,58% e 0,57%, respetivamente.



Há menos de dois meses, no final de agosto, havia sete "hedge funds" com participações a descoberto na empresa, equivalentes a 5,7% do capital. Atualmente existem três, representativas de 2,87% do capital. Na altura, a empresa subiu para máximos desde abril.



O ano de 2019 está a ser desafiante para os CTT. Até 15 de agosto, pouco depois de ter apresentado os resultados do semestre, a empresa desvalorizou mais de 40%. Depois dessa data, as ações tiveram um disparo de 69%.



O primeiro semestre já tinha sido marcado por uma melhoria dos resultados, mantendo-se assim a rota. Isto depois de nos últimos anos a empresa ter sentido uma deterioração dos seus indicadores, revisto em baixa as suas previsões e lançado um plano de reestruturação como resposta.



Também de salientar o desempenho, neste mês de outubro no PSI-20, da Sonae - que valorizou cerca de 15%. A fechar a lista das subidas esteve a Mota-Engil, que ganhou perto de 12%.