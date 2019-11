A bolsa nacional fechou em alta, a beneficiar do ganho próximo de 7% dos CTT, mas também da subida do BCP. A Novabase destacou-se com um ganho superior a 7,5%.





(Notícia atualizada com mais cotações) Na bolsa nacional, os CTT destacaram-se, ao subirem 6,91% para 3 euros, tocando em máximos de fevereiro. O dia foi marcado por uma elevada liquidez. Só hoje foram negociados mais de 2,4 milhões de títulos, quando a média diária dos últimos seis meses é de 615 mil. As ações da empresa de João Bento têm vindo a recuperar valor, depois de terem registado quedas pronunciadas ao longo de 2017 e 2018. Desde então, os CTT anunciaram e implementaram um plano de reestruturação e os últimos resultados já revelam uma melhoria dos indicadores.Destaque também para a Novabase, cujas ações dispararam 7,57% para 2,70 euros, depois de a empresa ter anunciado a venda do negócio de governo, transportes e energia à Vinci Energies , presente em Portugal com a marca Axians, por 33 milhões de euros.A contribuir para os ganhos da bolsa esteve também o BCP, com os seus títulos a apreciarem 1,44% para 0,2112 euros.A Galp Energia também avançou mais de 1% para 14,78 euros, acompanhando a evolução dos preços do petróleo, que estão hoje a subir em bolsa, à boleia da expectativa em torno de um acordo comercial entre os EUA e a China.O setor do papel também esteve em alta, com a Navigator a somar 1,34% para 3,49 euros e a Altri a ganhar 0,51% para 5,925 euros.Do lado oposto, a Jerónimo Martins desceu 0,23% para 15,095 euros e a EDP Renováveis perdeu 0,59% para 10,16 euros.(Notícia atualizada com mais cotações)

A bolsa nacional fechou a subir pela segunda sessão consecutiva, num dia em que renovou máximos de julho. O PSI-20 subiu 0,6% para 5.234,42 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada.Entre os congéneres europeus o dia foi marcado por ganhos na maior parte da sessão, tendo já para o fim do dia alguns índices anulado parte das subidas. Isto numa altura em que os investidores continuam a digerir as novidades em torno das negociações comerciais entre os EUA e a China, que parecem estar a evoluir favoravelmente, bem como os resultados do terceiro trimestre apresentados por várias cotadas. O Stoxx600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, segue a subir 0,21%, tendo já tocado num máximo de julho de 2015.