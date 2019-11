A contribuir para a redução do custo da nova dívida estão as emissões que o IGCP tem feito nos últimos meses aproveitando a queda significativa dos juros portugueses em todos os prazos no mercado secundário.No entanto, em novembro, pela primeira vez desde o início do ano, a emissão de dívida a 10 anos por parte do IGCP não atingiu um mínimo histórico . Contudo, o juro de 0,333% foi o segundo mais baixo de sempre, como mostra o gráfico.Nas últimas semanas os juros das dívidas soberanas da Zona Euro têm subido graças às notícias de que poderá haver um acordo comercial parcial entre os EUA e a China, o que reduzirá a incerteza mundial e afasta os investidores de ativos com menos risco como a dívida pública.Na sessão de hoje, no mercado secundário, os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a aliviar 1,6 pontos base para os 0,353%.O custo da nova dívida tem vindo a cair desde 2011 - ano em que Portugal ficou sem acesso ao financiamento internacional e solicitou assistência externa -, depois de ter atingido um máximo de 5,8% (ver gráfico em baixo).