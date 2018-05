Custo de financiamento de Itália quase duplica em leilão de dívida a 10 anos

Reuters

Itália foi ao mercado financiar-se esta quarta-feira, 30 de Maio. Emitiu dívida a 10 anos e a cinco anos, com as taxas de juro exigidas pelos investidores a dispararem. A procura também cresceu.Roma emitiu 1,8 mil milhões de euros em obrigações a 10 anos. Nesta emissão vai pagar uma taxa de juro de 3%, quase o dobro da registada em Abril, quando realizou uma emissão a 10 anos. Na altura, a taxa de juro foi fixada em 1,70%.Itália emitiu também 1,75 mil milhões de euros a cinco anos, conseguindo uma taxa de 2,32%, o que compara com os 0,56% conseguidos em Abril.Já a procura por estas emissões aumentou. Na emissão a 10 anos a procura superou a oferta em 1,48 vezes, o que representa a procura mais forte desde Dezembro. Já na emissão a cinco anos a procura foi de 1,53 vezes a oferta, o máximo de Março.Itália foi assim ao mercado num contexto político adverso, com os investidores à espera para perceberem com vai evoluir a situação.

Sergio Mattarella convidou Cottarelli para formar governo, depois de Giuseppe Conte ter desistido de formar governo. O presidente de Itália avançou assim com uma proposta de governo tecnocrata.



Cottarelli aceitou o convite, tendo colocado uma condição: submeter-se a uma moção de confiança no Parlamento. Se esta passar, Cottarelli estará à frente do Executivo italiano até ao início do próximo ano, altura em que se convocarão eleições. Caso a moção de confiança chumbe, o governo cai automaticamente e as eleições deverão ser convocadas ainda em Agosto.

Mas em cima da mesa ainda está a possibilidade de o Movimento 5 Estrelas e a Liga chegarem a um consenso para lhes permitir formar governo.