Da balança comercial por cá à inflação nos EUA: 5 coisas para saber antes de começar o dia

O spin-off da Daimler Truck vai avançar esta semana. A fabricante de carros adiantou que a estreia na bolsa de Frankfurt deverá acontecer a 10 de dezembro. Além de dar detalhes do spin-off, no dia do investidor, a companhia alemã reiterou ainda a meta de alcançar um retorno ajustado das vendas para o negócio industrial de mais de 10% até 2025 se as condições de mercado forem robustas.