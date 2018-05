Da Patagónia a Istambul, as férias ficaram muito mais baratas

REUTERS

As fortes descidas registadas pelas divisas dos emergentes nos últimos tempos, do peso argentino à lira turca e ao real brasileiro, deixaram muitos entusiasmados com a possibilidade de passar as férias de verão em destinos exóticos por muito menos dinheiro. Além disso, com algumas excepções como a Argentina e a Turquia, as taxas de inflação estão em mínimos históricos nos mercados emergentes.

"Este é basicamente meu Índice de Férias", disse Ronak Gopaldas, analista da Signal Risk em Londres, no Twitter, referindo-se aos países cujas moedas registaram uma forte queda recentemente. Gopaldas acrescentou que reservou uma viagem em Setembro para Budapeste, onde o florim húngaro caiu 3,9% em 2018.

O Bloomberg Vacation Index analisa os países em desenvolvimento que se tornaram mais baratos para visitar nos últimos 12 meses. (Os pontos referem-se à valorização do dólar em relação a cada moeda, ajustada à inflação).



Anastasia Levashova, gestora de fundos da Blackfriars Asset Management em Londres, disse que ficou animada com a depreciação da lira turca antes da sua viagem em Agosto para visitar a família na cidade de Esmirna. Já Josephine Shea, directora de dívida de mercados emergentes da BNY Mellon Asset Management em Boston, afirmou que a Argentina subiu na sua lista de destinos a considerar para viagens com o marido e os três filhos.

"A Argentina agrada a todos: tem ranchos e cavalos, visitas a vinhas para os pais, comida e restaurantes fantásticos e lindos resorts à beira-mar", disse Shea num e-mail. "Há sempre um lado positivo em todos os aspectos negativos: a junção de uma moeda mais fraca e um país excelente equivale ao topo da lista de destinos de aventura familiar."

A Turquia e o Brasil não registaram grandes aumentos no número de reservas devido a riscos de segurança e procedimentos de visto complicados, mas a Argentina está a provocar entusiasmo entre os viajantes que procuram uma mistura de aventura, culinária e vinho, segundo Julie Danziger, directora de serviços de viagens de luxo da Ovation Vacation em Nova Iorque.

Título original: Your Vacations to Patagonia, Istanbul and Rio Just Got a Lot Cheaper