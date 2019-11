Dados do emprego dão novos recordes a Wall Street

As bolsas norte-americanas abriram em terreno positivo, impulsionadas pelo anúncio de que as contratações nos EUA se revelaram inesperadamente resilientes no mês passado. O S&P 500 já negoceia num novo máximo histórico e o Nasdaq está muito perto de fazer o mesmo.

O Dow Jones segue a somar 0,56% para 27.198,35 pontos, perto do seu máximo de todos os tempos, marcado a 16 de julho nos 27.398,68 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avança 0,56% para 3.054,46 pontos, o que constitui um novo máximo histórico.

Já o tecnológico Nasdaq Composite valoriza 0,54% para 8.337,24 pontos, prestes a bater o seu recorde de sempre, atingido no passado dia 26 de julho nos 8.339,64 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão a ser sustentadas pelos dados do emprego nos EUA, que mostraram que a economia contratou mais 128.000 pessoas em outubro – superando assim as estimativas que apontavam para mais 85.000 postos de trabalho.

Esta inesperada resiliência do mercado de trabalho está a animar os investidores, já que os números hoje revelados criam a expectativa de um maior consumo das famílias.





Com estes dados, diminuíram as apostas num novo corte de juros pela Reserva Federal ainda este ano.