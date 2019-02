Dados económicos mais fracos e debilidade do setor da saúde pressionam Wall Street

O Dow Jones fechou a ceder 0,40% para 25.850,63 pontos e o Standard & Poor’s 500 recuou 0,35% para 2.774,88 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,39%, para 7.459,71 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico foram sobretudo pressionadas por novos dados económicos dececionantes, que ofuscaram a expectativa de um acordo comercial entre os EUA e a China para breve.

O índice da Reserva Federal da Filadélfia para a atividade económica naquela região desceu em fevereiro para o mais baixo nível em mais de um ano.

Além disso, o Departamento norte-americano do Comércio divulgou que as novas encomendas de bens de capital chave fabricados nos EUA caíram inesperadamente em dezembro, apontando assim para uma desaceleração adicional nos gastos das empresas em equipamento – o que poderá prejudicar o crescimento económico, sublinha a Reuters.

Oito das grandes categorias setoriais do S&P cederam terreno, com a queda a ser liderada pela descida superior a 1,5% do índice de energia devido ao recuo dos preços do petróleo.

O setor dos cuidados de saúde também esteve no vermelho, penalizado sobretudo pela depreciação da Johnson & Johnson. A gigante da saúde disse ter recebido intimações por parte dos reguladores norte-americanos relativamente ao contencioso que envolve uma alegada contaminação por amianto na linha de produtos de pó-de-talco da empresa.

Em destaque pela negativa esteve também a Nike, que fechou a cair 1,06% para 83,95 dólares depois de os ténis Nike usados pela estrela do basquetebol Zion Williamson se terem aberto ao meio durante um jogo.