Ações europeias em máximos de três meses com estímulos à porta

02 de junho de 2020 às 17:06

Perspetiva de novos cortes da OPEP+ catapulta petróleo para máximos de três meses

As cotações do crude estão a negociar em terreno positivo nos principais mercados internacionais, sustentadas pelas indicações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus aliados pretendem prolongar os cortes de produção.



O West Texas Intermediate (WTI), "benchmark" para os Estados Unidos, para entrega em julho segue a somar 1,78% para 36,07 dólares por barril.



Já o contrato de agosto do Brent do Mar do Norte, crude negociado em Londres e referência para as importações europeias, segue a ganhar 2,22% para 39,17 dólares.



Estes preços estão perto de máximos de três meses. O Brent já duplicou de valor nas últimas seis semanas.



No entanto, no acumulado do ano, o Brent ainda cai 40,61% e o WTI cede 40,88%.



As cotações estão hoje a ser impulsionadas pelas notícias de que a OPEP e seus aliados (o chamado grupo OPEP+, onde se inclui a Rússia) estão perto de um compromisso para prolongarem as atuais reduções da oferta.



Desde 1 de maio que está em vigor um corte de produção de 9,7 milhões de barris por dia, delineado pela OPEP+ para maio e junho.



Esta semana está prevista nova reunião para decidir sobre o alargamento desta medida para lá de junho.



A Argélia, que está com a presidência rotativa da OPEP, propôs que a reunião se realize a 4 de junho em vez de ocorrer nos dias anteriormente agendados (9 e 10 de junho).