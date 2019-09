Dados fracos da China travam abertura de Wall Street

O Dow Jones perde 0,11% para 26.809,39 pontos e o Standard & Poor’s 500 cai 0,33% para 2.968,81 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite escorrega 0,49% para 8.048,09 pontos.





O índice de preços da produção da China caiu 0,8% em agosto, a maior queda dos últimos três anos, com as empresas a cortarem os preços para contornar a fraca procura precipitada pela guerra comercial agressiva com os EUA.





Os setores que normalmente negoceiam à boleia das relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo são hoje os mais prejudicados. Exemplo disso é o setor das fabricantes de "chips", que obtém uma grande fatia do lucro dos negócios com a China. A Nvidia cai 0,29%.





A FAANG - que agrupa Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google – segue também em baixa, com a fabricante de iPhones a cair 0,41%, antes do evento de apresentação dos novos aparelhos. Caso a Apple divulgue mais informações quanto à sua plataforma de streaming Apple TV+, as ações da Netflix podem sentir algum impacto.





A atrair o foco dos investidores está também a próxima reunião da Reserva Federal dos EUA, marcada para a próxima semana, e também o encontro desta semana do Banco Central Europeu. É esperado que ambas as instituições libertem estímulos na economia com cortes nas taxas de juro.