DBRS mantém rating de Portugal dois níveis acima de lixo

A DBRS, que nunca teve o rating de Portugal no lixo, manteve esta sexta-feira a notação financeira de Portugal em BBB, com tendência estável.



Numa nota publicada esta noite, a agência de notação financeira diz que os riscos relacionados com o actual rating de dois níveis acima de "lixo" estão equilibrados, já que a economia continua a crescer a um ritmo saudável e o défice com uma trajectória descendente, mas o elevado rácio da dívida pública deixa as finanças públicas do país "vulneráveis" a choques negativos.



"Apesar do crescimento económico ter moderado no primeiro semestre face a 2017, projecta-se um crescimento saudável de 2,3% para a totalidade do ano, ainda acima da média da Zona Euro", refere a nota da DBRS, destacando também pela positiva que "o défice orçamental e o rácio da dívida pública devem continuar a cair e o crédito malparado dos bancos está a diminuir".



Apesar destas evoluções positivas, a DBRS destaca que o rácio da dívida pública permanece em níveis elevados, o que "limita a capacidade orçamental e deixa as finanças públicas vulneráveis a choques negativos". Além disso, o crédito malparado também permanece em níveis elevados, sobretudo no segmento empresarial.



Se Portugal conseguir obter um excedente orçamental primário (sem ter em conta o pagamento de juros) de forma sustentável, bem como um crescimento económico estável que permita uma redução adicional no rácio da dívida pública, a DBRS admite elevar a notação financeira de Portugal.



Pelo contrário, o "rating" pode descer caso se assista a uma inversão na trajectória do rácio da dívida pública, uma deterioração nas perspectivas de crescimento económico ou um enfraquecimento no compromisso político para implementar políticas económicas sustentáveis.



No passado dia 5 de Julho a DBRS subiu o rating de Portugal para o penúltimo nível do investimento de qualidade (BBB).





Enquanto foi a única agência que mantinha Portugal acima de lixo, a DBRS tinha o poder de ligar ou desligar Portugal da máquina do Banco Central Europeu (BCE), uma vez que era a única que garantia a elegibilidade da dívida nacional para os programas de compra do BCE.



Dado que a Fitch e a S&P já retiraram o rating de Portugal do "lixo" no ano passado (e a Moody’s fê-lo hoje), a notação atribuída pela DBRS perdeu relevância.