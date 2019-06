DBRS retira BCP do "lixo" e sobe rating da CGD

A DBRS elevou o rating do BCP e da CGD em um nível. A notação do banco liderado por Miguel Maya está agora no nível de investimento de qualidade.

A agência de notação financeira do Canadá subiu as notações financeiras do Banco Comercial Português e da Caixa Geral de Depósitos, que estão agora na categoria de investimento de qualidade, ou seja, fora do território de "lixo".O rating dos dois bancos subiu um nível. O do BCP passou de BB (alto) para BBB (baixo), o que já se encontra fora de lixo, sendo que a tendência é "estável".A notação da CGD, que já estava em investimento de qualidade, passou de BBB (baixo) para BBB, sendo que a tendência também melhorou de "estável para "positiva".

O banco do Estado tem agora um rating igual ao atribuído pela DBRS à República Portuguesa (BBB), que se situa dois níveis acima de "lixo", enquanto a classificação do BCP está um patamar abaixo.





As restantes agências de "rating" continuam a atribuir aos dois maiores bancos portugueses uma notação que se encontra no grau especulativo. A Moody’s tem um rating de Ba1 para o BCP e para a CGD, enquanto a Fitch atribui uma classificação dois níveis abaixo de "lixo" aos dois bancos (BB).