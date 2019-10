DBRS sobe rating da CGD para terceiro nível acima de lixo

A Caixa Geral de Depósitos anunciou esta terça-feira, em comunicado à CMVM, que a agência canadiana DBRS elevou em um nível, de BBB para BBB Alto, o rating dos seus depósitos longo prazo, com perspetiva "estável".

A classificação dos depósitos do banco liderado por Paulo Macedo está agora apenas a um patamar de atingir a classificação A.

Esta ação acompanha o upgrade, por parte da DBRS, do rating da dívida de longo prazo de Portugal na passada sexta-feira, 4 de outubro.

A agência de notação financeira teve em conta, para esta decisão, a legislação publicada no passado mês de março, que atribui preferência a todos os depositantes em processos de insolvência e resolução de bancos e a menor probabilidade de os depósitos absorverem perdas.

"Em resultado do upgrade, a notação dos depósitos de longo prazo da CGD está agora um nível acima da avaliação intrínseca", refere a agência no seu relatório.

A DBRS sublinha que os ratings dos depósitos de longo e de curto prazo da Caixa poderão ser influenciados, em geral, por alterações na avaliação intrínseca do banco. "Além disso, os ratings poderão ser também influenciados por quaisquer outras alterações no quadro jurídico das resoluções de bancos e/ou na hierarquia dos credores".

A avaliação intrínseca tem em conta a solidez financeira da instituição, com base no risco das economias e da indústria onde opera.

O rating BBB Alto corresponde ao terceiro nível acima de lixo, ou nesta, recai na categoria de investimento de qualidade.

A notação da CGD tinha passado de BBB Baixo para BBB (ou seja, do primeiro para o segundo nível acima de "junk") no passado mês de junho, com o "outlook" a melhorar de "estável" para "positivo". Agora, a perspetiva volta a descer para "estável", tal como a da República.