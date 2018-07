Depois de 12 trimestres a superar previsões, receitas do Facebook ficam aquém do esperado

Durante 12 trimestres consecutivos registou-se um crescimento da facturação da empresa liderada por Mark Zuckerberg, à boleia das vendas de espaço publicitário, com os números a superarem sempre as projecções do mercado. Mas o volume de negócios do segundo trimestre decepcionou e nem o aumento dos lucros acima do projectado animou as acções, que seguem a cair mais de 8%.