As bolsas norte-americanas encerraram em alta ligeira, depois de terem chegado a atingir novos recordes durante a sessão. As palavras de Trump sobre as relações comerciais com a China convidaram à prudência. Foi um "toca e foge" de terreno de recordes.

O Dow Jones fechou a somar 0,01% 27.694,90 pontos, depois de ter estado a negociar maioritariamente no vermelho após o discurso desta tarde por parte do presidente dos EUA.

Já o S&P 500 avançou 0,16% para 3.091,84 pontos, já um pouco distanciado do máximo histórico atingido durante a sessão - quando se estabeleceu nos 3.102,61 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite alcançou hoje o valor mais alto de sempre, na negociação intradiária, ao tocar nos 8.514,84 pontos – mas encerrou depois com um ganho morno de 0,26% para se fixar nos 8.486,09 pontos.

O presidente norte-americano, Donald Trump, fez esta tarde o aguardado discurso sobre a economia do país, e o que disse sobre as fricções comerciais acabou por deixar os investidores mais cautelosos.

Recorde-se que depois do anúncio – feito na semana passada – de que Washington e Pequim iriam assinar um acordo comercial parcial (de "fase um"), provavelmente em dezembro, tinha sido posteriormente avançado que ambas as partes iriam começar também a retirar faseadamente as tarifas aduaneiras impostas ao longo do último ano e meio, o que animou bastante as bolsas.

Entretanto, na sexta-feira os EUA contrariaram essas informações, com Donald Trump a dizer que não existia ainda qualquer entendimento com a China sobre a retirada das taxas alfandegárias.

Hoje, o chefe da Casa Branca declarou que o referido acordo de "fase um" poderá estar para breve, o que contribuiu para uma valorização em Wall Street. Mas em seguida ameaçou proceder a substanciais agravamentos das taxas aduaneiras sobre os produtos chineses se esse acordo parcial não for assinado, o que levou as principais bolsas do outro lado do Atlântico a cederem nos ganhos – com os investidores a pesarem a possibilidade de haver ou não acordo entre as duas maiores economias do mundo.

Trump também aproveitou para fazer uma crítica costumeira, que incidiu sobre a Reserva Federal norte-americana, que, no seu entender, continua a penalizar a capacidade competitiva do país.



"Estamos a competir ativamente com nações que declaradamente cortam as taxas de juro", sustentou, lembrando que a Fed "não deixa" os EUA fazerem o mesmo. Trump tem criticado a postura conservadora do banco central na dimensão dos cortes da taxa diretora - que foi reduzida nas últimas três reuniões da Fed, em 25 pontos base de cada vez.