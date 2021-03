Depósitos batem novo recorde. Engordam quase dois mil milhões em 2021

s depósitos de particulares nos bancos residentes atingiram um novo recorde nos 163,8 mil milhões de euros no final de fevereiro, mais mil milhões de euros que em janeiro. Contabilizando o primeiro mês do ano, os portugueses deixaram perto de dois mil milhões de euros a mais nestas aplicações, face aos 161,9 mil milhões de euros em depósitos no final de 2020.



O valor aplicado em depósitos continua a fixar novos máximos. No final de fevereiro, as famílias tinham perto de 164 mil milhões de euros em contas no banco, com os portugueses a aproveitarem o período de confinamento, que começou em meados de janeiro, para aumentar as suas poupanças.Segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, oA tendência de crescimento dos depósitos durante o período da pandemia tem sido uma constante e tende a aumentar em períodos de confinamento, alturas em que as famílias estão impossibilitadas de realizar consumo devido ao encerramento de estabelecimentos comerciais.