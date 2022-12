Depósitos desaceleram e crédito à habitação abranda pelo quarto mês consecutivo

Leia Também Crédito à habitação abranda pela primeira vez desde 2020

As poupanças das famílias nos bancos aumentaram em novembro, embora a um ritmo mais lento, depois de uma subida registada em outubro e uma queda em setembro. Ao mesmo tempo, o crédito à habitação concedido abrandou pelo quarto mês consecutivo."No final de novembro de 2022, os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam 182,3 mil milhões de euros e os das empresas 64,8 mil milhões de euros. Os depósitos de particulares aumentaram 0,2 mil milhões de euros relativamente a outubro", revela o relatório divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.Os depósitos das famílias sobem assim pelo segundo mês consecutivo, crescendo 5,8% em relação a novembro de 2021, dado que tinham aumentado 7% em termos homólogos no mês passado. Face a outubro, os depósitos aumentaram 200 milhões de euros.No caso das empresas, os depósitos subiram 300 milhões de euros em relação a outubro deste ano e registaram um crescimento de 7,8% relativamente ao mesmo mês do ano passado.Relativamente ao crédito, o montante total de empréstimos para habitação foi de 100,2 mil milhões de euros no final de novembro, um aumento de 100 milhões de euros face ao registados em outubro. "Esta evolução representa uma desaceleração pelo quarto mês consecutivo e corresponde a um crescimento de 4% em relação a novembro de 2021", revela o Banco de Portugal.Os empréstimos ao consumo totalizavam 20,7 mil milhões de euros, o que reflete um crescimento de 5,8% relativo a novembro de 2021 (6% no mês anterior) e uma estagnação face a outubro deste ano.Por último, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos às empresas foi de 75,9 mil milhões de euros, o que representa uma redução de 200 milhões de euros face ao registado em outubro. Já relativamente a novembro de 2021, este valor corresponde um crescimento de 0,8%."Esta desaceleração foi mais expressiva nas pequenas empresas e nos setores das indústrias extrativas, das atividades de consultoria, científicas, técnicas e administrativas e das indústrias transformadoras. Pelo contrário, aceleraram os empréstimos concedidos aos setores da construção e das atividades imobiliárias", especifica o BdP.