Depósitos superam 160 mil milhões de euros em mês de subsídio de natal

O valor investido em depósitos continua a atingir valores cada vez mais elevados. Segundo os últimos dados divulgados pelo Banco de Portugal, relativos a novembro, estavam mais de 160 mil milhões de euros em depósitos no penúltimo mês do ano.

Segundo o Banco de Portugal, os depósitos de particulares nos bancos residentes totalizavam 160,2 mil milhões de euros no final de novembro, o que representa uma taxa de variação anual (tva) de 7,3%.

Este trata-se de um novo máximo aplicado em depósitos, face aos 158,6 milhões de euros investidos no final de outubro, e coincide com o mês em que os portugueses receberam na sua conta o subsídio de natal.

Os portugueses têm vindo a reforçar a sua poupança nos últimos meses, face ao ambiente de instabilidade e incerteza criado pela crise da covid-19 e os depósitos são o veículo de poupança preferido dos portugueses.

Empréstimos também crescem

Além do crescimento dos depósitos, também os empréstimos aumentaram em novembro. Segundo os dados do Banco de Portugal, em novembro de 2020, os empréstimos concedidos pelos bancos a sociedades não financeiras apresentaram uma taxa de variação anual (tva) de 8,7%, mais 0,5 pontos percentuais do que o observado no mês anterior.

Destacou-se a evolução dos empréstimos às pequenas e às médias empresas, com um crescimento anual de 1,6 pp e 0,7 pp, para 13,5% e 5,9%, respetivamente.

Já a tva dos empréstimos a particulares para habitação foi de 2%, refletindo um aumento de 0,2 pontos percentuais face a outubro. Nos empréstimos para consumo, a tva desceu 0,3 pontos percentuais relativamente ao mês anterior, para 2%.