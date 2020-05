Desconfinamento e outras 4 coisas que precisa de saber para começar o dia

Arranca a segunda fase da reabertura da economia

O desconfinamento da economia entra numa nova fase em Portugal, com a reabertura dos restaurantes, o regresso às aulas presenciais dos alunos do secundário nas disciplinas com exame e a abertura das lojas de maior dimensão. Mas o aliviar das restrições também se aplica em França, com os alunos dos 11 aos 15 anos regressam à escola. O Reino Unido, a Irlanda e Dinamarca também entram numa nova fase do desconfinamento, numa tentativa de regresso gradual à atividade.





Companhias aéreas concentram atenções