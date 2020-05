Bolsas europeias disparam 4% com esperanças sobre vacina para a covid-19. Petróleo avança 12%

14:35

Wall Street em alta após progresso com vacina para covid-19

Os três maiores índices de Wall Street abriram a sessão de hoje em alta, com os investidores animados com o progresso da nova vacina experimental para a covid-19 e com a reabertura da economia.



Depois de um fecho positivo na sessão de sexta-feira, por esta altura o Dow Jones mantém a tendência e ganha 2,94% para os 24.381,97 pontos. O S&P 500 e o Nasdaq seguem os passos do primeiro com valorizações de 2,5% e 1,7%, respetivamente.



A farmacêutica Moderna Inc disse que a sua vacina experimental para o novo coronavírus mostrou sinais de progresso satisfatórios, num estudo realizado. Após este anuncio as ações da cotada dispararam 26% na pré abertura e mantiveram-se nesse nível após o início da sessão.



Para além deste otimismo gerado pelo desenvolvimento na área farmacêutica, o foco dos investidores está também no discurso do fim de semana do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell, que voltou a reforçar a ideia de que o banco central estará disposto a abrir novamente os cordões à bolsa, mas alertou que a recessão poderá demorar mais do que o previsto a passar.



Para Powell os dados mais importantes neste momento são o número de contagiados com a covid-19 que existem nos Estados Unidos e em todo o mundo.



A reabertura gradual da economia continua a dar força, numa altura em que as empresas do setor automóvel como a General Motors e Ford se preparam para reabrir as fábricas no país. No setor tecnológico a Apple anunciou que iria reabrir cerca 25% das lojas que tinham sido encerradas.