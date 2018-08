Desde 2015 que não havia tanto optimismo em torno das bolsas americanas

O investimento em acções norte-americanas disparou 10% este mês, passando a representar 19% do total, o mais alto nível desde Janeiro de 2015, refere a Bloomberg citando a sondagem.

Isto faz dos EUA a região de investimento bolsista mais popular pela primeira vez em cinco anos, sublinham os analistas do BofAML.

A atractividade dos activos-refúgio tem sido conjugada com uma época de apresentação de resultados trimestrais robustos, o que torna o mercado accionista da maior economia do mundo bastante atractivo este ano, apesar de as tensões comerciais geradas por Donald Trump constituírem uma ameaça ao crescimento económico global.

Cerca de 57% dos inquiridos nesta sondagem nomearam a guerra comercial como o maior "risco de cauda". Um risco de cauda é um tipo de risco que surge quando um determinado investimento em carteira tem o potencial para se mover ao longo de mais de três desvios-padrão da média estabelecida. Fala-se de risco de cauda quando o risco de um cataclismo financeiro acontecer é inferior a 1%.

Ainda nesta mesma sondagem, 67% dos participantes disse que os EUA são a região mais favorável em matéria de expectativas de lucros das cotadas – o que corresponde à percentagem mais elevada em 17 anos.

As FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google [detida pela Alphabet] e as BAT [as grandes chinesas da Internet: Baidu, Alibaba e Tencent] continuam a ser as cotadas mais atractivas identificadas pelos investidores pelo sétimo mês consecutivo.

A sondagem foi realizada entre 3 e 9 de Agosto, junto de 243 investidores com um total de 735 milhões de dólares sob gestão.