Desemprego superior ao previsto abala Wall Street

As bolsas norte-americanas fecharam a última sessão da semana em terreno negativo, pressionadas pelos dados do desemprego no país, em março, que foram piores do que se esperava.

O Dow Jones encerrou a perder 1,69% para 21.052,53 pontos e o Standard & Poor’s 500 desvalorizou 1,51% para 2.488,65 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,53% para se fixar nos 7.373,08 pontos.

No acumulado da semana, o saldo foi igualmente negativo para os três grandes índices de Wall Street.

O relatório do emprego relativo a março saiu pior do que o estimado, o que pesou ainda mais no sentimento dos investidores.

Os EUA perderam 701.000 empregos no mês passado, anunciou esta sexta-feira o Gabinete de Estatística do Mercado de Trabalho. A estimativa média dos analistas era a do desaparecimento de 150.000 postos de trabalho.



Estes números põem fim a uma expansão de 10 anos do mercado laboral norte-americano. A taxa de desemprego subiu assim para 4,4%, contra um mínimo de quase 50 anos (3,5%) anteriormente.

Ontem foi também anunciado que o número de novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ascendeu a 6,65 milhões na semana terminada a 28 de março, um recorde histórico e que mais do que duplicou o máximo de 3,28 milhões registado na semana precedente.

Ou seja, em duas semanas entraram perto de 10 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego.





Então, de onde vem a enorme discrepância entre o número de novos pedidos de subsídio e o número de empregos perdidos no mês passado? Segundo o MarketWatch, "os EUA perderam 701.000 empregos em março, mas as perdas reais são muito maiores: pelo menos 10 milhões de postos de trabalho, numa altura em que o coronavírus deita abaixo a economia".

"O elevado aumento do número de pedidos de subsídio de desemprego sugere que a taxa de desemprego – que passou de 3,5% para 4,4% - tenha na realidade disparado para 10%", acrescenta.

Os dados do Departamento norte-americano do Trabalho foram recolhidos a partir de um inquérito realizado junto dos estabelecimentos comerciais que ficou concluído na segunda semana de março, precisamente antes de a pandemia começar a devastar a economia norte-americana, sublinha o MarketWatch.

O mercado laboral nos Estados Unidos deverá sofrer grande pressão nos próximos meses, numa altura em que as empresas fecham e as pessoas ficam em casa para conter a propagação do novo coronavírus, sublinha a CNN Business.