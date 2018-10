Deutsche Bank afunda em bolsa após queda das receitas para mínimo de 2010  

As acções do maior banco alemão negoceiam perto de mínimos históricos.

O plano de reestruturação profundo encetado pelo Deutsche Bank para travar a sangria de prejuízos provocou também uma diminuição acentuada da actividade do maior banco alemão. Uma tendência que se reflecte nas contas do terceiro trimestre, já que as receitas fixaram o nível mais baixo desde 2010.

As receitas atingiram 6,17 mil milhões de euros, o que além de ser um mínimo de oito anos situou-se abaixo do que os analistas estavam à espera (6,37 mil milhões de euros). Em 2012 eram superiores a 8 mil milhões de euros.