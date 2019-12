Deutsche Bank aumenta preço-alvo da Nos para 6 euros. Ações sobem

A Nos tem 13 notas de bancos de investimento com a recomendação de "comprar", dois a aconselhar "manter" e uma nota a recomendar "vender". O preço-alvo médio da Nos está nos 6,18 euros por ação, tendo em conta 14 casas de investimento, o que lhe confere um potencial de subida de 25,9%, em comparação com a cotação do fecho de ontem.Esta nota dos analistas do Deutsche Bank, citada pela Bloomberg e à qual o Negócios não teve acesso, contraria a tendência das notas dos últimos três meses, que levaram os analistas a reduzir em 0,8% o preço-alvo médio da empresa portuguesa.As ações da Nos valorizaram um máximo de 1,15% na sessão de hoje para os 4,924 euros por ação, contrariando a tendência do setor de telecomunicações na Europa que derrapa 0,59%, pressionado principalmente pela espanhola Telefonica (-2,9%).Apesar disso, este está a ser um ano desafiante para a Nos, cujas ações perderam 5,44% do seu valor, enquanto que o setor europeu ganhou 2,63% no mesmo período.

