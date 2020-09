Dez mais ricos da tecnologia perderam 44 mil milhões num só dia em Wall Street

A fortuna do CEO da Amazon, que é composta principalmente pelas ações da gigante tecnológica, tem vindo a disparar este ano, muito graças ao bom desempenho da retalhista norte-americana em bolsa. Bezos tornou-se o homem mais rico do mundo em 2017 e não largou o lugar, até hoje. Em 2018, tornou-se o homem mais rico de sempre, com uma fortuna superior a 150 mil milhões de dólares.

Se a fortuna de Musk tivesse sido criada apenas este ano, seria a quinta pessoa mais rica do mundo, à frente do francês Bernard Arnault, dono da empresa de moda de luxo LVMH, que detém uma fortuna de 85,7 mil milhões de dólares.





"Sim, foi um dia mau. (...) Mas até com a queda de 3% a 5%, os mercados continuam em níveis impressionantes", diz Larry Peruzzi, analista da Mischler Financial, numa nota divulgada pela Bloomberg, referindo-se aos dados otimistas esperados do emprego nos EUA, como um bom gancho para uma nova subida.



O relatório mensal do emprego será divulgado esta sexta-feira e "pode reiniciar o rally" se for muito melhor do que o esperado. Ontem, os pedidos de subsídio de desemprego foram menores do que o esperado, tendo caído abaixo da barreira de 1 milhão de pedidos.



Ainda assim, hoje é provável que a liquidez seja menor do que o habitual, uma vez que os mercados estarão encerrados nos Estados Unidos, na próxima segunda-feira, devido ao feriado do dia do trabalhador.



Dan Ives, analista da Wedbush, refere que, apesar das quedas, "o mercado de ações tem assumido uma recuperação em V, liderada pelo setor tecnológico que se tem mantido resiliente e nós acreditamos que ainda pode voltar a subir outros 20% ou 30% mais à frente".

As robustas quedas de ontem em Wall Street foram precipitadas pelo "sell-off" nas tecnológicas do país, que este ano se têm destacado, sendo este o setor que apresenta o melhor desempenho face aos pares nos Estados Unidos. Prova disso é a prestação do Nasdaq Composite, que apesar da queda, acumula um ganho de 30% neste ano.Assim, os 10 mais ricos das empresas tecnológicas viram as suas fortunas diminuir em 44 mil milhões de dólares num só dia, de acordo com o índice de multimilionários da Bloomberg.O homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, lidera as perdas, uma vez que a sua fortuna desvalorizou 9 mil milhões de dólares, com as ações da Amazon, a empresa que lidera, a conhecerem a maior queda desde meados de junho deste ano.Em segundo lugar surge Elon Musk. O líder da Tesla tem conseguido escalar lugares na tabela dos mais ricos, tendo chegado a estar na terceira posição, à frente do CEO do Facebook Mark Zuckerberg. Mas ontem perdeu 8,5 mil milhões de dólares, no terceiro dia consecutivo de quedas da Tesla em bolsa, para perto de território "bear market".Ainda assim, este continua a ser um ano positivo para a carteira do empresário.Apesar das quedas robustas protagonizadas pelas maiores bolsas de Wall Street, não existe razão para alarme, de acordo com os analistas, tendo sido este apenas um movimento de correção técnica natural, para aliviar dos fortes ganhos dos últimos tempos.