Dia afunda 20% em bolsa após reduzir prejuízos

A cadeia de supermercados espanhola reduziu em quase 6% os prejuízos, no primeiro trimestre, mas os números não convenceram: as ações chegaram a afundar mais de 19% na bolsa de Madrid.

O grupo espanhol Dia reduziu os prejuízos no primeiro trimestre do ano, mas os resultados não foram suficientes para convencer os investidores. Após a apresentação de contas, antes do início da sessão, os títulos chegaram a afundar um máximo de 19,04% para 11,99 cêntimos, para depois reduzirem as perdas para 4,5%.





Isto depois de a empresa ter revelado que reduziu os prejuízos em 5,7% no primeiro trimestre deste ano para 142,6 milhões de euros, num contexto marcado pela pandemia do covid-19. As vendas do grupo desceram 2,1% para 1.696 milhões de euros, penalizadas pela redução de 11,7% no número de lojas e pela depreciação de 18,6% do real brasileiro.