Diminuição de receios comerciais atira Wall Street para recordes

O Dow Jones fechou a somar 0,95% para 26.656,98 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,78% para 2.930,75 pontos.

Ambos os índices atingiram máximos históricos durante a sessão, o Dow nos 26.697,49 pontos e o S&P 500 nos 2.934,80 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composites terminou em alta, a ganhar 0,98% para 8.028,23 pontos – a aproximar-se do seu máximo histórico de 8.133,30 pontos marcado a 30 de Agosto.

As bolsas do outro lado do Atlântico foram impulsionadas por notícias provenientes da China sobre as tarifas aduaneiras e sobre a sua divisa – que poderão aliviar as tensões comerciais.

As bolsas têm gravitado grandemente em torno dos conflitos comerciais, designadamente entre Washington e Pequim. Hoje foi avançado que a China planeia cortar já no próximo mês as taxas alfandegárias médias que cobra à importação de bens da maioria dos seus parceiros comerciais.

Além disso, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, disse ontem que o seu governo não irá desvalorizar o renminbi para impulsionar as exportações em plena guerra comercial.

Os sectores que mais ganharam com estas notícias foram os das tecnologias, cuidados de saúde e financeiro.