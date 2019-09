Diminuição de riscos políticos e melhores dados económicos animam Wall Street

O Dow Jones fechou a somar 0,91% para 26.355,47 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 1,08% para 2.937,78 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite subiu 1,30%, para 7.976,87 pontos.

As praças do outro lado do Atlântico estiveram a ser sustentadas pelo alívio das tensões políticas em Hong Kong, Itália e Reino Unido – se bem que os deputados britânicos estejam ainda a deliberar sobre a moção do primeiro-ministro, Boris Johnson, no sentido de convocar eleições antecipadas para 15 de outubro.

Por outro lado, os mais recentes indicadores na China e Europa apontam para que o crescimento económico global possa não estar tão mau como parece, o que contribuiu para o otimismo dos investidores.