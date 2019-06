O custo do "stock" (nova e velha) da dívida pública portuguesa baixou em 2018 pelo quarto ano consecutivo. Ao todo, o endividamento custou 2,8% no ano passado, abaixo dos 3% de 2017. Este é um novo mínimo, pelo menos, desde 2010 (3,5%).

É que o mês de maio também foi um mês em que os juros da dívida pública a dez anos continuaram a baixar no mercado secundário, o que teve repercussão no mercado primário (onde o IGCP emite). Os juros portugueses a dez anos começaram maio nos 1,1%, mas fecharam o mês nos 0,8%. Em junho, a "yield" continuou em queda, negociando agora no patamar dos 0,5%.Na emissão feita em maio a dez anos, o IGCP conseguiu colocar a 1,059% , o que na altura representou mais um mínimo histórico para Portugal. É expectável que o custo médio da nova dívida continue a baixar este mês dado que a emissão a dez anos arrecadou um novo mínimo histórico com 0,639% , bem abaixo da emissão de maio, tal como mostra o gráfico.O custo de nova dívida tem vindo a cair desde 2011 - ano em que Portugal ficou sem acesso ao mercado de financiamento internacional e solicitou assistência externa -, depois de ter atingido um máximo de 5,8% (ver gráfico em baixo).Recorde-se que o custo da dívida direta do Estado engloba o custo médio dos Bilhetes do Tesouro (BT), Obrigações do Tesouro (OT), Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV) e MTN emitidos no período correspondente, ponderado pelo montante e maturidade.Esta trajetória dos juros de Portugal traduz-se, na prática, num custo de financiamento bem menor face ao passado recente. Esta redução reflete o ambiente de juros baixos promovido pelo Banco Central Europeu (BCE) que permitiu aos Estados europeus financiaram-se a menores taxas. Para tal tem também contribuído a melhoria do "rating" da República por parte das principais agências de notação financeira.